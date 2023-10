»Ne mislim ponoviti svojih dejanj. Upam, da je bilo prvič in zadnjič. Jemal bom zdravila,« je pred dobrimi tremi leti takrat 27-letni Urban Rupnik ljubljanski okrožni sodnici Mileni Turuk obljubil, da se namerava po vrnitvi z obveznega psihiatričnega zdravljenja v zdravstveni ustanovi, kamor so ga poslali po dveh poskusih uboja, ponovno zaposliti v pekarni, kjer je delal več let, ter se vklopiti nazaj v družbo. S to fotografijo je Urbana včeraj iskala policija. FOTO: Policijska Uprava Ljubljana Ni bil optimističen le on, sodnica je glede na mnenje sodnega izvedenca psihiatra Mateja Kravosa p...