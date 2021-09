Policisti prosijo za pomoč

Policisti PP Maribor I so v torek obravnavali prometno nesrečo II. kategorije s pobegom in pozivajo vse, ki bi kar koli vedeli o njej, da jih pokličejo ali obiščejo.



»V neposredni bližini naslova Gosposka ulica 25 v Mariboru (območje za pešce) je 28. 9. 2021 okoli 11. ure kolesar trčil v peško. Zaradi razjasnitev okoliščin prometne nesreče naprošamo kolesarja in morebitne očividce, da se zglasijo na PP Maribor I, Vošnjakova ulica 1, 2000 Maribor, ali pokličejo na telefonsko številko 02 220 8630 oziroma 113.«

