Policisti prijeli moškega, ki je na bankomate nastavil posebno napravo

V ponedeljek je varnostnik obvestil policiste, da se moški, ki se je zadrževal pri bankomatu na Celovški cesti v Ljubljani, obnaša sumljivo. Policisti so na kraju prijeli 45-letnega državljana Romunije in ugotovili, da je na režo bankomata namestil napravo, s pomočjo katere je pri dvigu denar ostal v bankomatu, osumljenec, ki je bil v bližini, pa je nato denar odtujil.

Osumljencu so odvzeli prostost, policisti pa so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je isti osumljenec skupaj s trenutno še neznanim storilcem v zadnjih dveh mesecih izvedel vsaj še 18 podobnih kaznivih dejanj na območju mesta Ljubljana. Z navedenimi dejanji sta povzročila za okoli 3000 evrov materialne škode. Osumljeni je bil zaradi suma storitve 19 kaznivih dejanj velike tatvine priveden k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj odredil pripor.

Kaj je cash trapping?

Policisti so pojasnili, da je cash trapping ali past za gotovino oblika zlorabe, pri kateri storilci na režo za izdajanje gotovine s pomočjo lepila oz. obojestranskega lepilnega traku namestijo letev, ki ovira izdajo gotovine in povzroči zagozditev gotovine v reži.

Pojasnijo, da žrtev ne bo opazila, da je kaj narobe, saj postopek dviga gotovine sicer poteka nemoteno in bankomat pozove uporabnika, naj vzame gotovino, a zaradi ovire pred režo za izdajo gotovine to seveda ni mogoče. Uporabniki običajno ne posumijo, da je kaj narobe. Pomislijo, da ima bankomat tehnično napako, in kraj zapustijo. Storilci nato pristopijo do bankomata in odstranijo »past« in si tako nezakonito prilastijo denar.

Policisti vsem uporabnikom bankomatov svetujejo: · Pred dvigom gotovine preverite režo za izdajanje gotovine – ta mora biti prosto dostopna in ne sme biti manipulirana z letvijo, ki ovira izdajanje gotovine. Prilepljene letve se ponavadi zlahka odstranijo. · Če vam bankomat po odobreni transakciji ne izplača gotovine, takoj preverite stanje na vašem računu – če je transakcija stornirana in je stanje na računu pravilno, lahko ponovno poskusite z dvigom gotovine. · Med dvigom gotovine na bankomatu bodite pozorni na morebitne neznance, ki bi vas želeli zvabiti stran od bankomata pod pretvezo, da potrebujejo kakršno koli pomoč. · Ob morebitnih nepravilnostih pri dvigu gotovine o napaki obvestite skrbnika bankomata, ne da bi se pri tem oddaljili od bankomata, oz. ostanite pri bankomatu, če vam ta ne izda gotovine. · Če sumite, da je na bankomat nameščena takšna naprava, o tem obvestite policijo na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 12 00 ali na najbližji policijski postaji.

Kako je videti naprava, ki jo namestijo na bankomate, prikazuje spodnji posnetek.