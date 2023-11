Policisti pri gojitelju konoplje: zasegli so več stvari

Brežiški policisti so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 35-letnega osumljenca v okolici Brežic. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so se njihovi sumi potrdili, saj so policisti med hišno preiskavo našli in zasegli več rastlin konoplje, posušene delce rastline, grudasto snov, za katero obstaja sum, da gre za hašiš, in brizge s konopljino smolo.

Prepovedano drogo so zasegli in jo poslali v analizo, zasegli so tudi opremo, ki jo je uporabljal za gojenje.

V gospodarskem objektu so našli tri prirejene in opremljene prostore oziroma laboratorije za gojenje prepovedane konoplje. »Prepovedano drogo so zasegli in jo poslali v analizo, zasegli so tudi opremo, ki jo je osumljenec uporabljal za gojenje,« je okoliščine predstavila tiskovna predstavnica Alenka Drenik.

Podali bodo ovadbo

Policisti bodo gojitelja konoplje po končani preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.