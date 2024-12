Mafijski obračun v Ljubljani: aretacija treh, potekajo hišne preiskave

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v sodelovanju z drugimi enotami policije prijel tri osebe, povezane s kaznivim dejanjem umora. Gre za primer petkovega umora na Brdu v Ljubljani. Več informacij je v večerni izjavi za javnost podal generalni direktor policije Senad Jušić.

»Danes popoldan so kriminalisti NPU v sodelovanju s kriminalisti UKP GPU in policisti SE na območju Ljubljane, odvzeli prostost trem osebam, za katere obstaja utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja umora, ki je bilo storjeno 29. novembra 2024 na Brdu v Ljubljani. Za eno od prijetih oseb je izdana tudi mednarodna tiralica. Prijetje osumljencev po šestih dneh od Umora je posledica intenzivne kriminalistične preiskave kriminalistov NPU, v kateri je bilo izvedeno obsežno zbiranje obvestil in druga preiskovalna dejanja. Kriminalistična preiskava se v tem trenutku intenzivno nadaljuje, potekajo aktivnosti na kraju prijetja in ukrepi v povezavi s prijetimi osumljenci,« je povedal.

»Pričujoča preiskava je dokaz, da slovenska policija zagotavlja varnost ljudem, najhujša kazniva dejanja so prednostno obravnavana tako, da se v preiskavo vključijo vse potrebne sile, znanje in preiskovalni ukrepi, da se storilci odkrijejo. Naj pohvalim odlično delo DT in Policije in vse čestitke kriminalistkam in kriminalistom, policistkam in policistom za predano in odlično opravljanje svojega dela,« je zaključil generalni direktor policije.

Poteka intenzivna kriminalistična preiskava, trenutno kaže, da gre za dejavnost kriminalnih združb.

Nasilna smrt

Kot smo že poročali, so na Poti za Brdom v Ljubljani, pri hotelu Mons, v vozilu našli neodzivno osebo, prve ugotovitve so kazale, da je moški umrl zaradi poškodb s strelnim orožjem. Po prvih podatkih je moški umrl nasilne smrti zaradi strelnega orožja, na kraju pa so našli več različnih tulcev. Ker bi lahko šlo za spor med dvema kriminalnima združbama, tako PU Ljubljana, je preiskavo prevzel Nacionalni preiskovalni urad.

Po eksekuciji bosanskega državljana s slovenskimi opravki Satka Zovka (ki se je poprej pisal Kekić), do katere je prišlo ob ljubljanski obvoznici in tamkajšnjem kazinu, so bosansko-hercegovski mediji dodajali informacijske koščke sestavljanke, ki naj bi policijskim preiskovalcem nemara pomagala odkriti, zakaj so prerešetali poprej v BiH zaradi mamil že obsojenega možakarja. Po številnih člankih je moč zaključiti, da je razlogov in morebitnih sumljivcev kvečjemu preveč, ne premalo.

Bosanski mediji poročajo, da naj bi bil Zovko dejansko policijski informator oziroma priča zoper Dina Muzaferovića - Cezarja, ki naj bi pripadal Škaljarcem. Pa tudi, da naj bi do spremembe priimka prišlo v Sloveniji, kjer da je pred časom Satko prav tako bil zaščitena priča. A slovenska policija je zanikala, da bi imel Satko v času uboja tak status – za nazaj pa (še) ne pojasnjujejo razmerij. Prav tako niso potrdili ali zanikali, da je Zovko pri nas zavrnil policijsko zaščito. Zovko naj bi po navedbah portala istraga.ba policiji v Veliki Kladuši prijavil, da Cezar načrtuje njegov umor, potem ko je Zovko pričel sodelovati s pravosodnimi ter policijskimi organi pri njih.

Kriminalistična preiskava se intenzivno nadaljuje. V naslednjih dneh bo znano več informacij.