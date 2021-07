Policija ujela 36-letnika, ki je vlamljal v plovila

Koprski policisti so 30. junija na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 36-letnega moškega s prijavljenim prebivališčem v Ljubljani. Moški, za katerega so policisti v postopku ugotovili, da neprijavljen že dlje časa živi na Obali, je na območju Kopra in Izole v zadnjem mesecu dni storil 14 premoženjskih kaznivih, in sicer tatvin iz plovil, poslovnih in stanovanjskih prostorov, pa tudi kaznivo dejanje vloma, tatvine kolesa in poškodovanja tuje stvari.



Policisti so moškemu odvzeli prostost in ga včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku koprskega okrožnega sodišča, ta pa je zanj odredil pripor.

