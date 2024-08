Policija sporočila žalostno vest, kolesar je umrl

Zaradi posledic prometne nesreče, do katere je prišlo 16. julija na Vrbanski ulici v Mariboru, je v bolnišnici umrl 73-letni kolesar. Letos je tako na območju PU Maribor zaradi posledic prometnih nesreč umrlo 6, lani v istem obdobju 10 udeležencev, sporočajo s PU Maribor.

Zadnjih 24 ur

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 212 klicev, med temi 99 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 16 kaznivih dejanj, 14 prometnih nesreč I. kategorije, 2 vozili sta bili zaseženi voznikoma, 14 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 5 v zasebnih prostorih.