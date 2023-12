Policija sporočila tragično novico: po dveh tednih bitke za življenje telo ni več zdržalo

Policisti so 8. decembra obravnavali hujšo prometno nesrečo na Ptujski cesti v Mariboru. Takrat je 62-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na nasprotno smerno vozišče, trčil v priklopnik tovornega vozila, nadaljeval vožnjo in trčil še v osebni avtomobil s 54-letnim voznikom, slednji se je huje poškodoval. To vozilo je nato odbilo v drug osebni avtomobil z voznikom, ki se pri tem ni poškodoval.

Gasilci GB Maribor so 62-letnika iz vozila, prevrnjenega na streho, rešili s tehničnim posegom.

»V četrtek zvečer smo bili obveščeni, da je 62-letni voznik, ki je bil odpeljan v bolnišnico, umrl,« so danes sporočili s PU Maribor.