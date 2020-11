V tragični nesreči umrl 31-letnik, 21-letnik hudo poškodovan

Okoli 3. ure se je v Orehovici v občini Zagorje pripetila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorista. Pri padcu z motorjem je eden umrl takoj, drugi pa je bil odpeljan v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Zagorje so na kraju nesreče nudili razsvetljavo policiji in reševalcem NMP Zagorje.



Kot so nam pojasnili pri ljubljanski policijski upravi, je življenje izgubil 31-letnik, 21-letnik pa je huje poškodovan in je bil odpeljan v UKC Ljubljana. »Ogled kraj nesreče, zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin nesreče še vedno potekajo, zato vam več informacij trenutno ne moremo posredovati.«



Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste, objavljenih okoli 8.40, je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče cesta med Izlakami in Trojanami pri Orehovici popolnoma zaprta.