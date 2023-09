Policija razkriva nov primer podkupovanja, ena oseba kazensko ovadena

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica so v začetku septembra 2023 zaključili večmesečno kriminalistično preiskavo s področja korupcije, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Predkazenski postopek so novogoriški kriminalisti začeli v letu 2022 na podlagi naznanila pristojnih državnih ustanov in se nanaša na sum nepravilnosti izpitne komisije za opravljanje preizkusa znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, ki jo potrebujejo vsi vozniki tovornih vozil in avtobusov na območju Evropske unije.

»Na podlagi ugotovitev v predkazenskem postopku smo zoper eno fizično osebo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (po 263. členu KZ-1),« pojasnjujejo policisti.

Policisti opozarjajo, da so v primeru korupcijskih kaznivih dejanj kazensko odgovorni tako dajalci kot prejemniki podkupnin: »Praviloma se korupcijska kazniva dejanja izvršujejo v zaprtih krogih oseb, ki nimajo interesa po razkritju teh dejanj pred organi pregona, zato pozivamo vse, da v primeru razpolaganja s tovrstnimi informacijami, to prijavijo policiji. Prijavo lahko občani podajo osebno na policijskih enotah kot tudi na interventni številki 113, anonimnem telefonu policije 080 1200 ali na elektronsko anonimno e-prijavo korupcije.«