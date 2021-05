Policija prosi za pomoč: ste videli roparja?

Policija išče roparja. FOTO: Pu Ljubljana

Policisti PP Ljubljana Center obravnavajo dve kaznivi dejanji ropa trafike v marcu in aprilu 2021. Opis roparja: 20 do 30 let, visok 175 do 180 cm, normalne postave, izrazito modrih oči, črnih gostih obrvi, z rahlo brado. Oblečen v črno jakno s kapuco, hlače iz džinsa s spranimi odtenki na sprednji strani, obut v nizko obutev črne barve, na glavi je nosil črno zimsko kapo, obraz pa je imel prekrit z modro kirurško masko.Vse ki bi imeli koristne informacije, policija naproša, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, PP Ljubljana Center na 01 475 0600, pokličejo na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.