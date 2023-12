Policija prosi za pomoč. Ste videli prometno nesrečo?

V petek, 15. decembra ob 11:40 uri se je v semaforiziranem križišču Ulice Pariške Komune in Gorkega ulica v Mariboru zgodila prometna nesreča I. kategorije.

Ugotovljeno je bilo, da sta bila v nesreči udeleženi voznica osebnega avtomobila znamke Renault, tip Clio, rdeče barve in voznica osebnega avtomobila avtošole, znamke BMW, tip x2, bele barve. Obe voznici sta v križišču zavijali na Radvanjsko cesto in pri obeh voznicah je po njunih izjavah na semaforju gorela zelena luč. Med omenjenima voziloma je prišlo do trčenja.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče prosimo morebitne očividce prometne nesreče, da se zglasijo na policijski postaji Maribor II, pokličejo na telefonsko številko 02/429-26-00 ali številko 113.