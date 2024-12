Policija prosi za pomoč, ste videli prometno nesrečo?

V sredo, 11. decembra 2024, ob 18.30 uri se je na prehodu za pešce v križišču Ljubljanske in Focheve ulica v Mariboru, zgodila prometna nesreča med neznanim voznikom osebnega avtomobila, neznane znamke in tipa, neznanih registrskih oznak, bele barve in peško, ki je v nesreči zadobila lahke telesne poškodbe.

Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče policija prosi neznanega voznika osebnega avtomobila, bele barve in morebitne očividce, da pokličejo na telefonsko številko 113, ali 02 429 26 00, oziroma se zglasijo na Policijsko postajo Maribor II na Cesti proletarskih brigad 75 v Mariboru.