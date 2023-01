Ugrabitev v Izoli: neznanci so ga s silo stlačili v avto

V petek, 20. 1., so v Kopru ugrabili občana, so za slovenskenovice.si potrdili na Policijski upravi Koper. Policisti so v popoldanskih urah prejeli obvestilo, da so neznani storilci v Izoli v vozilo s silo zvlekli občana z območja Izole. Dogodek je nekdo videl in ga prijavil na policijo.

Policisti in kriminalisti PU Koper so takoj po prijavi začeli izvajati aktivnosti s ciljem izsleditve omenjenega vozila oziroma ugrabljene osebe. Še isti dan so izsledili vozilo in tudi prijeli storilca omenjenega kaznivega dejanja, ki mu je bila na podlagi določil zakona o kazenskem postopku odvzeta prostost.

Kriminalisti SKP PU Koper so v zakonskem roku 48 ur osumljenca skupaj s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Podrobnejših informacij zaradi interesa preiskave, nadaljnjih aktivnosti policije ter zaščite žrtve ne želijo posredovati.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.