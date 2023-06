Policija nemudoma v akcijo: zalotila ga je, ko je kradel iz garaže

V torek ob 12.25 nas je poklicala občanka in povedala, da je slišala vozilo, zatem pa pred hišo v Lisjakih opazila neznanca, ki je iz garaže ukradel motorno žago in pobegnil s kombijem ljubljanske registracije. Policisti so v Štorjah izsledili vozilo z dvema osebama, starima 46 in 52 let, oba državljana Bolgarije, ki pa imata urejeno prebivanje v Sloveniji.

V postopku sta policistom povedala, kam sta skrila ukradeno motorno žago, ki je bila dejansko najdena in vrnjena oškodovancem. Tujcema sledi kazenska ovadba, so sporočili s PU Koper.