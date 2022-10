Policija jih je zasačila pri nevarnem početju: vključen tudi Center za socialno delo

Na območju Slovenj Gradca so policisti v sredo obravnavali tri mlajše fante, ki so metali petarde. Petarde so jim zasegli. Zoper enega sledi obdožilni predlog, zoper preostala dva pa poročilo Centru za socialno delo. O dejanju so obvestili tudi starše. Policija opozarja vse, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči pri nas ni dovoljena, saj je zelo nevarna.

Večina tistih, ki radi uporabljajo pirotehniko ima občutek, da se jim pri tem ne more nič zgoditi, vendar je resnica dosti drugačna. Skorajda ne mine leto, da ne bi obravnavali poškodb, do katerih pride pri uporabi pirotehnike, sploh pri metanju petard. Posledice so pogosto hude.