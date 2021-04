Policija išče neznanega voznika, ki je zbil pešca

Policisti policijske postaje Rače so danes v Rogozi obravnavali prometno nesrečo, v katero sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in pešec, ki je pri prečkanju ceste padel in se pri tem lažje poškodoval.Policija išče voznika modrega avtomobila neznanega tipa in znamke, prav tako neznanih registrskih številk. Vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči, o opisanemu vozilu in vozniku, prosijo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, na Policijsko postajo Rače ali na telefonsko številko 113.