Policija identificirala osebi, ki sta streljali v BTC-ju na albanski dan neodvisnosti

Konec novembra so ljubljanski policisti prejeli več obvestil občanov o zbiranju večjega števila oseb na območju BTC Ljubljana. Izkazalo se je, da se je okoli 19. ure v BTC zbrala množica pripadnikov albanske skupnosti, ki so praznovali albanski dan neodvisnosti.

Veselje se je takrat sprevrglo v razgrajanje, pokali so pirotehnični izdelki in strelno orožje, in to pred očmi številnih družin in otrok, ki so takrat še nakupovali.

Policija je takrat potrdila, da zopet šest posameznikov vodijo postopke zaradi kršenja cestnoprometnih predpisov, na kraju pa so odkrili več tulcev, za katere so predvidevali, da gre za plašilne pištole, ki pa jih prav tako ne bi smeli uporabljati in razkazovati v javnosti.

Kaj so policisti doslej ugotovili?

S PU Ljubljana so danes sporočili, da so izvedli intenzivne ukrepe za izsleditev oseb, ki so bile v dogodku udeležene in so kršile zakonodajo.

»Že na kraju so policisti neposredno zaznali več kršitev cestnoprometne zakonodaje in posamične kršitve javnega reda in miru. Zoper šest posameznikov so tako že na kraju izvedli postopke o prekršku, z dodatnim zbiranjem obvestil pa je bilo dodatno ugotovljenih še 8 kršitev s področja cestnoprometne zakonodaje. Policisti zoper kršitelje vodijo ustrezne prekrškovne postopke,« so zapisali.

Kriminalistični tehniki so potrdili, da tulci, ki so jih našli na tleh, pripadajo plašilno-signalnim pištolam, ki nimajo izstrelkov. Policisti so ugotovili identiteto dveh oseb, ki sta s plačilnimi pištolami streljali v zrak.

Zasegli plašilni pištoli

»Obema sta bili pištoli zaseženi in trenutno poteka kriminalistično-tehnična analiza zaseženega orožja. Zoper obe osebi bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče,« navajajo.

Na policiji poudarjajo, da »tovrstna zbiranja, agresivna vožnja, hupanje, uporaba pirotehnike ter druge kršitve v takšni koncentraciji ljudi predstavljajo dejansko tveganje, ki se lahko hitro sprevrže v kazniva dejanja, poškodbe udeležencev in mimoidočih ter ogrožanje premoženja«.

»Vsa ravnanja, ki ogrožajo varnost ljudi, so nedopustna, še posebno varnostno tveganje pa predstavljajo dejanja, ki z uporabo simbolike ali kako drugače spodbujajo spore v večkulturni skupnosti,« navajajo in dodajajo, da bo policija ob takih primerih vedno »odreagirala hitro, odločno in uporabila vsa pooblastila in resurse, da zagotovi varnost občanom, udeležencem in da tudi ugotovi identiteto in izvede ustrezne postopke proti kršiteljem zakonodaje«.