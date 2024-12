Albanske zastave in streljanje v BTC: Policija vodi postopke proti šesterici

Na PU Ljubljana so se včeraj odzvali na dogajanje v ljubljanskem BTC minuli četrtek, ki je razburilo mnoge Ljubljančane. Spomnimo, po družbenih omrežjih so zakrožili posnetki, na katerih množica ljudi glasno vzklika, vihti albanske zastave, poleg pirotehnike pa se je slišalo tudi streljanje.

Eden od bralcev nam je zaupal, da je dogajanje spominjalo na »razgrajanje navijačev po kakšni odmevni tekmi«. Izkazalo se je, da se je v prestolnici zbrala množica ljudi, pretežno albanskih korenin, ki je na tak način praznovala t. i. dan zastave, ki ga obeležujejo 28. novembra.

Multikulturno mesto

Policija opozarja, da je Ljubljana tudi multikulturno mesto, in zato je spoštovanje medkulturnih razlik ter tradicij narodnostnih skupnosti pomembno, a poudarja, da tovrstna zbiranja in množične kršitve javnega reda in miru ne pripomorejo k sobivanju v večkulturni skupnosti.

Zagotavljajo pa, da je glavno mesto varno, čeprav je varnostno obremenjeno tako na področju kriminalitete kot javnega reda in miru.

Decembra so prisotnost policistov še okrepili, predvsem med konci tedna.

Kot so pojasnili, so se po klicih občanov minuli četrtek nemudoma odzvali s povečanimi policijskimi silami, tudi posebnimi enotami, ki so bile v mestu zaradi več dogodkov v Ljubljani. Na kraju zbiranja so našli več tulcev t. i. plašilnih pištol. Poškodovanih ni bilo.

Policisti so začeli dokumentirati kršitve in jih še preiskujejo, med drugim kršitev po zakonu o javnem zbiranju, nedovoljeno uporabo pirotehničnih izdelkov ter strelnega orožja in kršitev cestnoprometnih predpisov. Zoper šesterico že vodijo postopke o prekršku.

Streljali s plašilnimi pištolami

»Posebej lahko izpostavimo primer nedostojnega vedenja, saj je do zdaj neznana oseba na policijsko vozilo namestila zastavo Albanije in uporabo plašilnih pištol,« je povedal Klemen Izda iz sektorja uniformirane policije.

Policisti poudarjajo, da povsod v Ljubljani, kjer se pojavi varnostna problematika, zagotavljajo varnost bodisi s stalnimi poostrenimi nadzori bodisi z usmerjeno prisotnostjo. Tovrstne nadzore opravljajo tudi ponoči ob zapiralnih časih nočnih lokalov in na lokacijah, kjer je pričakovati več ljudi.

Decembra so prisotnost policistov še okrepili, predvsem med konci tedna. »Policisti bomo poskrbeli, da bo Ljubljana še naprej varno mesto, vsekakor pa k povečanju varnosti z odgovornim ravnanjem lahko prispeva vsak posameznik,« opozarjajo.

Pozivajo vse, ki imajo kakršne koli informacije o kršitvah na območju BTC in osebah, ki so jih prepoznali iz posnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih in tudi sicer, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na številko 113, lahko pa tudi anonimno na 080 1200.