Pokojnega domačina (42) so izvlekli iz avta (FOTO)

V prometni nesreči, ki se je dopoldne zgodila na cesti med Medvodami in Kranjem, je umrl 42-letni voznik osebnega vozila, po naših informacijah gre za domačina..Po doslej zbranih obvestilih je 42-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil proti Medvodam, zapeljal na nasprotno stran ceste in čelno trčil v tovorno vozilo, s katerim je nasproti pravilno pripeljal 36-letni voznik.V prometni nesreči, ki se je zgodila nekaj pred 9. uro, se je 42-letni voznik tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, so sporočili s PU Ljubljana.V odpadle dele vozil je nato trčila še 55-letna voznica osebnega vozila, ki se v nesreči ni poškodovala. Prav tako jo je brez poškodb odnesel 36-letni voznik tovornega vozila.Gasilci GB Ljubljana, GARS Kranj in PGD Škofja Loka so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in s tehničnim posegom preminulega izvlekli iz vozila.Zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče je bila na tem delu ceste med Medvodami (krožišče) in Jeprco (izvoz za Škofjo Loko) cesta zaprta za ves promet do 13.20 ure, obvoz pa je bil urejen po vzporednih lokalnih cestah.