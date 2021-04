Hujša nesreča med Medvodami in Kranjem, cesta zaprta

Danes nekaj pred 9. uro so bili policisti obveščeni o hujši prometni nesreči na cesti med Medvodami in Kranjem, v kateri sta po prvih podatkih udeležena voznika tovornega in osebnega vozila. Zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče je na tem delu ceste med Medvodami (krožišče) in Jeprco (izvoz za Škofjo Loko) cesta zaprta za ves promet, javljajo iz Policijske uprave Ljubljana. Obvoz je urejen po vzporednih lokalnih cestah.



»Voznike prosimo, da upoštevajo navodila upravljavcev ceste in policistov. V kolikor je mogoče naj uporabijo druge cestne povezave med Ljubljano in Kranjem. Vse opozarjamo naj vozijo previdno, prilagodijo hitrost razmeram na cesti, ki je večinoma že zasnežena,« so še dodali.



Več bodo sporočili kasneje.

