Pogrešanega našli mrtvega. Policija: Bil je žrtev kaznivega dejanja

Policisti so včeraj na območju Karteljevega v iskalni akciji našli pogrešanega 49-letnega moškega, ki so ga iskali od 23. oktobra. Pogrešani je bil najden mrtev, ugotovljeno pa je bilo, da je bil žrtev kaznivega dejanja.

Hkrati so na spletni strani policije objavili, da se je v petek okoli 21. ure na regionalni cesti Trebnje–Novo mesto zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. Osebo, ki je s kraja po nesreči pobegnila, so na podlagi zbranih obvestil in najdenih sledi izsledili.

Policisti so o nesreči v poročilu zapisali: »Voznik (33) je vozil osebni avtomobil po regionalni cesti iz smeri Trebnjega proti Novemu mestu. Ko je z vozilom pripeljal iz naselja Gorenje Kamenje, je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča, po katerem je tedaj pravilno po svoji strani v smeri Trebnjega hodil 49-letni pešec, s sprednjim desnim delom vozila trčil v desni bok pešca, ki je nato obležal na brežini pod cesto. Pešec je utrpel tako hude telesne poškodbe, da je umrl na kraju nesreče. Po trčenju je voznik odpeljal naprej, ne da bi poškodovanemu v prometni nesreči nudil pomoč.«