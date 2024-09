Poglejte te divjake v BMW-jih, mercedesih in golfih po Gorenjskem. Močno jih bo udarilo po denarnici (FOTO)

Gorenjski policisti so skupaj s policisti specializirane enote za nadzor prometa ta konec tedna ugotovili več hujših kršitev cestnoprometnih predpisov.

Gorenjski policisti so skupaj s policisti specializirane enote za nadzor prometa ugotovili več hujših kršitev. FOTO: Pu Kranj

Dva voznika po gorenjski avtocesti s hitrostjo 200 km/h

Dva voznika vozil BMW M3 so policisti z laserskim merilnikom hitrosti TruCam izmerili na nadvozu v Vrbi, ki sta peljala proti Kranju, in ugotovili, da sta po gorenjski avtocesti, kjer je omejitev 110 km/h, vozila z 200 km/h in 198 km/h. Oba sta bila v nadaljevanju zaustavljena in je bil zoper njiju izveden postopek. Voznik, tuji državljan, ki je peljal 200 km/h, je globo za prekoračeno hitrost in varnostno razdaljo poravnal takoj. Drugi voznik, državljan Slovenije, ki je bil tudi voznik začetnik in je peljal 198 km/h, pa je za prekratko varnostno razdaljo prejel plačilni nalog, za prekoračeno hitrost pa bo z obdolžilnim predlogom predlagan v obravnavo pristojnemu okrajnemu sodišču. Za oba kršitelja je predvidena globa za prekoračeno hitrost 1.200 evrov in 9 kazenskih točk.

Vsak posameznik naj v prometu sprejema odgovorne odločitve. Z odgovornim pristopom vsakega posameznika bi bili vsi udeleženci v prometu zagotovo varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj. Prometnih nesreč bi bilo s tem veliko manj.

Še dva voznika s hitrostjo 221 km/h in eden z 206 km/h

Dva voznika vozil VW golf so policisti prav tako z laserskim merilnikom hitrosti TruCam izmerili na nadvozu v Vrbi in ugotovili, da sta po gorenjski avtocesti, kjer je omejitev 110 km/h, vozila z 221 km/h. Oba sta bila v nadaljevanju zaustavljena in je bil zoper njiju izveden postopek. Voznik, tuji državljan, ki je peljal 221 km/h, je globo za prekoračeno hitrost poravnal takoj na kraju. Drugi voznik, državljan Slovenije, ki je prav tako peljal 221 km/h, pa je prejel plačilni nalog. Policisti so zabeležili še tujega voznika, ki je z mercedesom peljal 206 km/h. Za vse tri kršitelje je predvidena globa za prekoračeno hitrost 1.200 evrov in 9 kazenskih točk.

Prekoračil hitrost in vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Policisti so imeli v postopku tudi tujega voznika, ki so mu z laserskim merilnikom hitrosti TruCam na nadvozu v Vrbi izmerili hitrost 180 km/h, kjer je omejitev 110 km/h. Avtomobil je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in so mu ga tudi zasegli. Za prekoračeno hitrost je plačal globo. Za vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa je bil z obdolžilnim predlogom obravnavan pri pristojnem okrajnem sodišču. Za kršitelja je predvidena globa za prekoračeno hitrost 1.200 evrov in 9 kazenskih točk.