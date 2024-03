Poglejte, kako je zagorelo v peči za peko kebaba (FOTO)

Danes okoli 9.20 je zagorelo v Domači pekarni, na Trgu Ljudske pravice v Lendavi. Po neuradnih informacijah je zagorelo pri peči za peko mesa za kebab, uhajal pa je tudi plin, zaradi česar je obstajala velika nevarnost eksplozije. Požar je sicer pričela gasiti ena izmed strank v pekarni, a žal brez gasilcev ni šlo.

Vse se je dokaj srečno končalo. FOTO: Oste Bakal

Slednji so ogenj do konca omejili ter izpihovali prostore, ob tem so iz lokala odstrani plinske jeklenke. Na delu so policisti in kriminalisti, ki bodo skušali ugotoviti, zakaj je prišlo do požara. Neuradno naj bi vzrok požara, ki je povzročil le materialno škodo, bil poškodovani avtomatski regulator na plinski jeklenki.