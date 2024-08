Po zlorabi mladoletnice v priporu

Ljubljanska policijska uprava je potrdila, da so 3. avgusta v dopoldanskem času prejeli prijavo suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, »ki je bilo po do zdaj zbranih obvestilih storjeno tega dne v enem izmed zasebnih prostorov na območju Bežigrada. Po prijavi oškodovane mladoletne osebe so policisti s takojšnjim intenzivnim zbiranjem obvestil in kriminalistično preiskavo ugotovili identiteto osumljenca, 34-letnega moškega, državljana Burundija z urejenim stalnim bivanjem na območju Slovenije,« so pojasnili. Kot so dodali, so ga včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja zoper spolno nedotakljivost zanj odredil pripor.

Zaščita žrtev

Kot so zatrdili, kazniva ravnanja zoper spolno nedotakljivost v policiji preiskujejo z vso resnostjo in odgovorno s ciljem, da se storilci teh dejanj izsledijo in ustrezno procesirajo ter da se zaščitijo žrtve teh dejanj. Dodali so, da so veliko večino teh dejanj uspešno preiskali. So pa pojasnili, da je treba razumeti, da teh dejanj in okoliščin, ki so pomembne za preiskavo, ne morejo razkriti javnosti tudi zaradi zaščite žrtev, posebno zaradi zaščite pred ponovno viktimizacijo. »Razgrnitev teh dejanj ne samo da lahko ogrozi preiskavo, ampak lahko za žrtve pomeni podoživljanje dogodkov takšnih nedopustnih ravnanj, povzroči občutek sramu in na splošno negativno vpliva na žrtve,« smo izvedeli.

Žrtev je mladoletna. FOTO: Tinnakorn Jorruang/Getty Images

Policija pa tudi poziva žrtve, njihove svojce, prijatelje in vse druge, ki imajo o takšnih ravnanjih kakršne koli informacije, naj jih prijavijo policiji. »In ne nasprotno, da o tem razširjajo netočne in nepreverjene informacije ali da se dejanja posplošuje ter za odgovorne izpostavlja posamezne skupine oseb,« so dodali. Drugih informacij zaradi interesa preiskave ter zaščite žrtve PU Ljubljana ne razkriva.