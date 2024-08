Po vlomu v trgovini na območju Črnuč trije mladi v priporu

Ljubljanski policisti so bili v noči na petek obveščeni o alarmu v trgovini v Črnučah. Ob prihodu na kraj so opazili osebe, ki so bežale iz lokala in se odpeljale z avtomobilom. Policisti so ga uspeli zaustaviti, v njem je bilo šest oseb, tudi dve mladoletni. Trije mladi so zaradi vloma v dve trgovini in poskusa vloma v bankomat v priporu.

Policisti so sicer najprej vsem šestim osebam v osebnem vozilu odvzeli prostost, z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja pa so ugotovili, da sta 20- in 22-letni moški pred tem vlomila v prostore trgovine, nato pa v notranjosti še v prostore drugega trgovskega lokala. Neuspešno sta poskusila vlomiti tudi v vgrajen bančni avtomat.

S kraja sta nato zbežala in stekla v vozilo, s katerim je upravljala 26-letna voznica, ki je ob prihodu policije odpeljala, a so uspeli policisti vozilo že po nekaj metrih zaustaviti, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Trem osebam v avtomobilu je bilo pridržanje v nadaljevanju odpravljeno, omenjeno trojico pa so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za vse tri odredil pripor

Vse tri je policija že večkrat obravnavala, predvsem zaradi kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, so še zapisali na ljubljanski policijski upravi.