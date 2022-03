Dve povsem različni zgodbi je sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča Martin Jančar slišal o dogajanju 21. avgusta lani v središču mesta. Tožilstvo 24-letnemu Hysniju Bejtulaiju očita, da je ob 4.40 v Nazorjevi ulici pred lokalom Shooters z nožem na preklop, katerega rezilo je bilo dolgo sedem centimetrov, z vbodi v prsni koš in trebuh poskušal vzeti življenje Adrianu M. Zabodel ga je trikrat in mu povzročil vbodne rane v levo prsno votlino s poškodbo arterije, v trebuh in jetra. Prej pa je z neznancem napadel Davida K., skupaj sta ga pretepla, on pa ga je še porezal po hrbtu. Potegnil je nož...