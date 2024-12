Po trku z električnima skirojema ena končala v bolnišnici, drugo čaka ovadba

Na območju Tezna v Mariboru je 31-letnica na električnem skiroju vozila v napačni smeri in pri tem trčila v eno leto starejšo žensko, prav tako na električnem skiroju. Po trčenju je 32-letnica padla in se hudo ranila.

Reševalci nujne medicinske pomoči so jo z reševalnim vozilom odpeljali v mariborski klinični center. Policisti, ki so posredovali na kraju nesreče, so udeleženkama odredili preizkus alkoholiziranosti, izkazalo se je, da nobena od njiju v organizmu ni imela alkohola.

Bodo pa policisti zoper povzročiteljico nesreče na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

»Policisti ponovno opozarjamo, voznike električnih skirojev na pomen upoštevanja pravil, pravilno uporabo prometnih površin, uporabo zaščitne kolesarske čelade za vse voznike do dopolnjenega 18. leta starosti, tehnično brezhibnost skirojev ter prepovedano uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav med vožnjo, ki zmanjšujejo slušno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila,« so ob tem še sporočili s Policijske uprave Maribor.