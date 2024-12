Trčila kolesarja, s 67-letno žensko je hudo

V Novi Gorici se je pripetila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva kolesarja. Eden od njiju, 20-letnik na gorskem kolesu, je vozil po kolesarski stezi v smeri Solkana, ko je nenadoma zapeljal na levo smerno vozišče kolesarske steze. Tam je s svojim prednjim kolesom trčil v zadnje kolo 67-letnice, ki je pripeljala iz nasprotne smeri.

Ženska je po trku padla, 20-letnik pa je nemudoma ustavil in ji ponudil pomoč. Izkazalo se je, da trk ni bil tako zelo nedolžen, kot je bilo sprva morda videti, saj je ženska nekaj ur pozneje obiskala bolnišnico, tam pa so ugotovili, da si je hudo poškodovala levo roko. O tem so bili obveščeni tudi policisti, ki so z nesrečo seznanili preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko.

Prometni policisti bodo zoper mlajšega moškega, ki je nesrečo povzročil, glede na vsa ugotovljena dejstva in težo poškodb 67-letne kolesarke podali ustrezen ukrep, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.