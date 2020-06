Po trku v zid motorist umrl

Izgubil je nadzor nad motorjem, zapeljal levo čez nasprotno smerno vozišče in trčil v kamniti zid ob cesti.

GERENčER IVAN V sredo se je motorist ponesrečil na pomurski avtocesti. FOTO: Ivan Gerenčer

50 let je bil star pokojni motorist.

Potem ko je minuli konec tedna po padcu in trku v kombi umrl motorist na Gorenjskem, se je tragedija, prav tako z udeležbo motorista, v noči na četrtek zgodila pri Zagorju ob Savi. Kot je pojasnila tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave, je bila vzrok za nesrečo neprilagojena hitrost, zaradi katere je 50-letni voznik izgubil nadzor nadzor nad motorjem.»Po do zdaj znanih podatkih je zaradi neprilagojene hitrosti pri vožnji v levi ovinek po klancu navzdol izgubil nadzor nad motorjem, zapeljal levo čez nasprotno smerno vozišče in trčil v kamniti zid ob cesti,« je podrobnosti nesreče pojasnila Golčeva in dodala, da je moški, vozil je po cesti med Zagorjem ob Savi in Kotrdežem, pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju nesreče umrl. Policisti so včeraj okoliščine nesreče še ugotavljali, ko zberejo vse potrebne informacije, jih bodo posredovali pristojnemu državnemu tožilstvu.Huda prometna nesreča z udeležbo motorista se je dan prej zgodila tudi na pomurski avtocesti pri naselju Lormanje. Tudi tokrat je bil razlog neprilagojena hitrost. Kot so sporočili iz UKC PU Maribor, je 39-letni motorist med zaviranjem izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču, motor pa je odneslo v avto, ki je vozil pred njim in je zaradi razsutega peska začel zmanjševati hitrost. Hudo ranjenega motorista so reševalci odpeljali na zdravljenje v mariborski klinični center.Prometno nesrečo z udeležbo motorista so obravnavali še policisti novomeške policijske uprave. Pripetila se je v sredo dopoldne v naselju Sela pri Dolenjskih Toplicah, poleg motorista pa je bil vanjo udeležen še voznik osebnega avtomobila. Avto se je v nesreči prevrnil na streho, nazaj na kolesa so ga postavili gasilci, poleg članov PGD Dolenjske Toplice, so v intervenciji sodelovali še novomeški poklicni gasilci, ki so obe vozili tudi odstranili s ceste, počistili razlite motorne tekočine in dva ranjenca oskrbeli. Oba so reševalci odpeljali v novomeško bolnišnico, cesta pa je bila zaradi odstranjevanja posledic nesreče ter ogleda kraja za ves promet dlje zaprta.