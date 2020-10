Nosečnice zaskrbljene, v porodnišnici mirijo

V ljubljanski porodnišnici kljub širjenju virusa covid 19 poslujejo nemoteno. Svoje delo so prilagodili novim okoliščinam, na spletni strani pa so v pojasnilu zapisali, da so imeli do zdaj sedem porodnic, ki so bile pozitivne na novi koronavirus. Pet jih je rodilo po naravni poti, dve pa sta imeli carski rez. Gorazd Kavšek, predstojnik oddelka, je pojasnil, da porodnica med postopkom