Po trčenju dveh vozil, ena oseba končala v bolnišnici

Danes, ob 15.31 uri sta na cesti v naselju Spodnja Hajdina, v občini Hajdina, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Ptuj, ki so zavarovali kraj prometne nesreče, voziloma odklopili akumulator ter posuli in počistili iztekle motorne tekočine.

Eno poškodovano osebo so reševalci Nujne medicinske pomoči Ptuj odpeljali v tamkajšnjo splošno bolnišnico.