Po sporu policisti 18-letniku zasegli imitacijo avtomatske puške

V soboto ob 22.54 so policisti v Pobegih obravnavali kršitev javnega reda in miru – sprla sta se 18-letni državljan Ukrajine in 49-letni državljan Makedonije. Pri postopku so policisti 18-letniku zasegli imitacijo avtomatske puške in bodo zanj izdali odločbo v hitrem postopku, medtem ko so 49-letniku izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.