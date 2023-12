Banjaluški policisti so pred dvema letoma med legitimiranjem po naključju odkrili danes 47-letnega slovenskega državljana, ki že več kot dve desetletji kraljuje na vrhu seznama najbolj iskanih kriminalcev. Priprli so ga in naše pravosodne organe pozvali, da jim posredujejo potrebno izročitveno dokumentacijo. Kot so takrat poročali na portalu Nezavisne novine, naj bi šlo za Danijela Borojevića, ki je bil leta 2002 vpleten v oboroženi rop nekdanje Krekove banke v Celju. V banko je vstopil z vojaško avtomatsko puško in z njo zagrozil tam zaposlenima za bančnim okencem, po uspelem ropu pa pobegni...