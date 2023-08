Po polnoči razbijal v gostinskem lokalu, škoda bo ogromna

Mariborski policisti so danes ob 00.23 obravnavali 33-letnega moškega zaradi kršitve javnega reda in miru v notranjosti enega izmed gostinskih lokalov v Mariboru, ki je bil v tem času že zaprt.

Boštjan Velički s PU Maribor: »Prav tako ga obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja Poškodovanje tuje stvari po 220. členu Kazenskega zakonika, saj je z razbijanjem v gostinskem lokalu povzročil, po prvi nestrokovni oceni, za približno 200 tisoč evrov škode. Policisti so opravili ogled kraja dejanja, moškemu izdali plačilni nalog zaradi več kršitev določil Zakona o javnem redu in miru, po vseh zbranih obvesitlih in drugih dejanjih pa bo v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku zoper osumljenega podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.«