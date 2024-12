Po odhodu z bencinske sledil šok, storilca sta ji še nasilno vzela denarnico

S PU Kranj sporočajo, da so radovljiški policisti bili včeraj nekaj po 17.30 uri obveščeni o roparski tatvini. Storilca sta pred tem na bencinskem servisu oškodovanki prebodla zadnjo pnevmatiko. Oškodovanka se je s servisa odpeljala in po nekaj kilometrih ugotovila, da je zadnja pnevmatika izpraznjena. Storilca sta ji s pretvezo po nudenju pomoči nasilno odvzela denarnico in se odpeljala. Policisti zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Poškodovanje tuje stvari

Kranjski policisti so bili prav tako včeraj 2-krat obveščeni o poškodovanju avtomobila na parkirnem prostoru. Storilec je z ostrim predmetom v obeh primerih poškodoval pnevmatike osebnega avtomobila. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Jeseniški policisti so bili včeraj nekaj po 15.30 uri obveščeni o poškodovanju avtomobila na bencinskem servisu v času, ko je v notranjosti plačeval gorivo. Storilec je z ostrim predmetom poškodoval pnevmatiko osebnega avtomobila. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.