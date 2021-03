Po nesreči pobegnil, policistom izrekel srhljive besede

Prejšnji torek malo po 18. uri so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči med Sotelskim in Brestanico, ki jo je povzročil voznik osebnega avtomobila s pripeto prikolico in odpeljal. Policisti PU Novo mesto so pobeglega voznika našli pri Sotelskem: »Kršitelj je ob prihodu policistov poskušal peš pobegniti, vendar so ga prijeli in obvladali. Ves čas postopka je 41-letni moški žalil policiste in jim grozil, da jih bo ubil.«



Moškemu, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, so odvzeli prostost in ga pridržali. Ovadili ga bodo zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, zaradi povzročitve prometne nesreče pa bodo uvedli hitri postopek.

