Po nesreči obležal nezavesten

Pred dnevi je 35-letni motorist vozil iz Šempetra pri Gorici proti Mirnu. Ko je pripeljal v oster levi ovinek, je zadel pločnik in padel. Pri tem se je huje poškodoval. Nezavestnega so ga reševalci oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti bodo glede na vsa ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep, so sporočili iz PU Nova Gorica.