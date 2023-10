Planinka v gozdu doživela anafilaktični šok

Včeraj ob 11.07 je v gozdu pri Planini Dolžanka, občina Tržič, planinka zaradi pika ose utrpela anafilaktični šok. Posredovali so dežurna ekipa NMP Tržič, gorski reševalci postaje GRS Tržič in vojaški helikopter z ekipo GRS Brnik. Obolelo so odpeljali v UKC Ljubljana, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Še dve nesreči v gorah

Včeraj ob 15.36 se je pod Vrhom Kraj sten v občini Bovec prav tako poškodovala planinka. Reševalci GRS Bovec so ob pomoči helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo GRZS Brnik poškodovanko odpeljali v bolnišnico na Jesenicah.

Ob 12.40 pa se je na poti z Mrzle Gore na Okrešelj v občini Solčava planinka poškodovala pri sestopu. Gorski reševalci GRS Celje in dežurna ekipa GRS Brnik so s helikopterjem SV poškodovanko prepeljali v UKC Ljubljana.