Pišo in Bajsi glavna v ravsu

V eni sami minuti pet kaznivih dejanj

Ko sem videl, da na tleh leži moj sin Žiga, ki ga pretepajo, se mi je naredila tema.

interso imena pretepačev, ki so se v sredo, 21. oktobra lani, pred kočevsko poslovalnico Deželne banke Slovenije srdito zravsali. Kot so sporočili iz PU Ljubljana, so se osebe začele prepirati pri čakanju v vrsti za vstop v eno izmed bančnih ustanov, v prepiru in nato pretepu pa je sodelovalo kar devet oseb. Takrat 48-letni osumljenec iz Kočevja pa je z vozilom zapeljal vanje. Trčil je v eno osebo, ki je sodelovala v pretepu, in še v dve, ki sta bili naključno na pločniku, nato pa v stavbo, tam je vozilo obstalo.»Oseminštiridesetletnika sta dva izmed udeležencev vlekla iz vozila in udarjala po vozilu s palico. Ko je osumljenec izstopil, da bi pomagal na tleh ležečemu poškodovanemu sinu, je do njega prišel 23-letni osumljenec, ga udaril s palico in mu povzročil hude telesne poškodbe. S še dvema osumljencema ga je nato pretepal do prihoda policije. 48-letnik je bil odpeljan v bolnišnico v Novo mesto,« so javnosti še sporočili policisti.V preiskavi se je kmalu izkazalo, da sta se sprli dve skupini kočevskih Romov. Na eni strani so bili tisti, ki so blizu Grmovim, na drugi pa Bartolovim. Tako kot je običajno, vsaka stran dogodek vidi povsem drugače. Zato bo tudi za ljubljansko okrožno sodišče, kjer se del obtožene sedmerice še danes izreka o krivdi, dokazovanje upravičenosti obtožb na njihov račun zelo zapleteno. Miloš Grm in Bartol, ki naj bi bila najbolj odgovorna za pretep, sta pred dnevi na predobravnavnem naroku že odločno zatrdila, da nikakor nista kriva.Bartol, ki je znan tudi pod vzdevkom Pišo, je razlagal, da se je peljal mimo banke, ko je opazil, da se tepejo na pločniku. »Ko sem videl, da na tleh leži moj sinin da ga pretepajo, se mi je naredila tema, zatem pa sem opazil, da sem se zaletel v banko.« Do njega naj bi prišel Bajsi oziroma Miloš Grm, ga napadel z večjim lesenim ročajem in nato je začelo z vseh strani padati po njem.Pišo naj bi zagrešil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti: ob 11.10 je namreč s polom z večjo hitrostjo zapeljal v skupino od 20 do 25 ljudi, jih nekaj zbil po tleh in poškodoval. Še najslabše, z dvojnim zlomom stopalnice, jo je odnesla Tatjana Grm.Na drugi strani pa je Bajsi razlagal, da je ravnal v strahu, potem ko je Pišo najprej zapeljal v njegovo mater Tatjano. Policisti so ga ovadili, da si je z nekaterimi člani svojega tabora v eni sami minuti – med 11.14 in 11.15 – nabral kar pet kaznivih dejanj: povzročitev hude telesne poškodbe in štiri nasilništva. Prvo je storil, ko je z debelo leseno palico zamahnil proti Bartolovi glavi, ta se je poskušal ubraniti z dvignjeno levico, a mu je zlomila podlaket in dlančnico.Nasilništva naj bi zagrešil z Milošem Kovačičem, Nikom Šarkezijem in Aleksom Grmom. Najprej so družno namahali in obrcali oba Bartolova, sodeloval pa je tudi pri pretepanju dveh žensk iz nasprotnega tabora.