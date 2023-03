Piroman z Rožnika v rokah policije (FOTO)

Policisti, ki že dlje iščejo požigalca, ki greni življenja Šiškarjem, so prijeli osumljenca, so sporočili s PU Ljubljana. »Policisti so pri izvajanju usmerjenih nalog pri preiskavi požarov na območju Šiške v petek pozno zvečer zaznali, da je prišlo do zanetenja dveh požarov na gozdnem območju Rožnika,« so pojasnili. Poleg policistov na terenu je sodeloval tudi helikopter letalske enote policije. Požigalec je po besedah tiskovnega predstavnica Tomaža Tomaževica ogenj zanetil na dveh lokacijah.

Opazili so ga iz helikopterja. FOTO: PU Ljubljana

»Prvi se ni razširil, saj so ga s hitrim ukrepanjem pogasili policisti, drugega večjega obsega pa so v nadaljevanju pogasili gasilci in s tem preprečili nenadzorovano širjenje in veliko materialno škodo,« je pojasnil.

Pobegnil s kolesom

Požigalec je s kraja dogodka pobegnil s kolesom, a ni ušel budnim policijskim očem, 30-letnega osumljenca so prijeli. »Opravljen je bil ogled krajev, pri tem pa je bila najdena še ena lokacija, kjer je osumljenec poskušal zanetiti požar, a se ta ni razvil. Osumljenec je bil v preteklosti že obravnavan za podobna kazniva dejanja,« je razložil Tomaževic in dodal, da na policijski upravi intenzivno preiskujejo tudi tri primere požigov vozil na parkiriščih na območju Šiške v zadnjega pol leta. Kriminalisti se intenzivno ukvarjajo z iskanjem »zaenkrat še neznanega storilca ali storilcev, morebitno medsebojno povezanost dogodkov, kot tudi povezavo z opisanima požaroma in prijetim osumljencem«.

Policisti preiskujejo tudi tri primere požigov vozil na parkiriščih na območju Šiške v zadnjega pol leta.



Ker požar uniči večino sledi kaznivega dejanja, je po besedah Tomaževica preiskava tovrstnih kaznivih dejanj zahtevna in lahko traja dlje. »Aktivnosti policije, zbiranje obvestil ter pridobivanje informacij, pregledi posnetkov nadzornih kamer kot tudi prisotnost policistov na terenu so usmerjeni k odkritju in prijetju storilca,« je povedal. Za uspešno preiskavo kaznivih dejanj so poleg temeljitega dela potrebne tudi »kvalitetne prve informacije s krajev kaznivih dejanj, pravočasno naznanjanje sumov in trezno ravnanje oškodovancev in drugih, ki naj do prihoda policistov, razen če je ogroženo življenje ali premoženje večje vrednosti, ničesar ne prijemajo ali premikajo, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja«. Vsak uničen dokaz namreč slabša možnosti za hitro in uspešno preiskavo, posledično pa je manj možnosti, da bi storilca povezali s krajem kaznivega dejanja.



Policisti sicer ugotavljajo, da se požari pojavljajo v različnih obdobjih prek celotnega leta na območju celotne PU Ljubljana in tudi na območju Mestne občine Ljubljana. V sušnem obdobju je sicer praviloma več požarov v naravi. V teh primerih ne izstopa posebej nobeno območje, prav tako so različni vzroki za nastanek požarov. »Vse primere obravnavamo celovito in poskušamo pojasniti okoliščine in vzroke,« je dodal.

Požigalci se po besedah predstavnika ljubljanskih policistov sicer najpogosteje lotijo zabojnikov za odpadke, raznih barak in tudi vozil, največkrat pa gre za dogodke na območju MOL ob koncih tedna. »Vse, ki imajo kakršne koli informacije o morebitnih storilcih tovrstnih kaznivih dejanj oziroma ob zaznavi takšnih dogodkov, pozivamo, da o tem nemudoma obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko tudi anonimno na 080 1200,« pozivajo policisti.

Požigalce praviloma preganjajo zaradi poškodovanja tuje stvari, za kar jim grozi zapor do dveh let. Ko pa je s požarom ogroženo tudi preostalo premoženje velike vrednosti ali življenje ljudi, gre lahko za povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do pet let. Ko gre za požig stanovanjskega, poslovnega ali gospodarskega objekta, storilcem kaznivega dejanja požiga grozi osem let zapora.