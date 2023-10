Pijano kot čep so jo ustavili policisti

Kranjski policisti so v nedeljo okoli 22.30 obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 44-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom zapeljala zunaj vozišča. V avtomobilu je bil tudi sopotnik.

Policisti so ugotovili, da je voznica vozila brez opravljenega vozniškega dovoljenja za to kategorijo. Preizkus alkoholiziranosti ji je pokazal visoko stopnjo alkohola, in sicer 1,12 mg/l, kar je 2,35 promila.

Policisti zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Opozorilo policistov

Policisti bodo vsakodnevno preverjali psihofizično stanje voznikov vozil, saj želijo, da udeleženci v prometu upoštevajo cestnoprometne predpise. »Skrb vzbujajoče je, da kljub vsem nasvetom in trudom policije in drugih institucij vozniki še vedno vozijo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, brez opravljenega vozniškega dovoljenja in posledično storijo še prometno nesrečo,« sporočajo.