Pijani voznik začetnik dirjal skozi mesto, zanj ni se dobro končalo

Krški policisti so v četrtek med kontrolo prometa v Krškem nekaj po 20.30 ustavili voznika osebnega avtomobila VW golf, ki je pred tem z veliko hitrostjo peljal skozi naselje Leskovec pri Krškem. V postopku so ugotovili, da gre za 22-letnega voznika začetnika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligramov alkohola. Vozniško dovoljenje so mu odzveli, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.