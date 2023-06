Pijani voznik trčil v drevo. Končalo se je takole

V torek ob 19.55 so policiste PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči na glavni cesti Kobarid - Staro selo (občina Kobarid), v kateri je bil udeležen 31-letni voznik avtomobila.

»Policisti PP Tolmin so ugotovili, da je omenjeni voznik vozil iz Starega sela proti Kobaridu in pred naseljem Kobarid zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal s ceste ter trčil v drevo. V nadaljevanju postopka je bilo ugotovljeno, da je bil voznik pod vplivom alkohola (rezultat preizkusa je pokazal, da je imel v organizmu več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka),« pišejo v poročilu PU Nova Gorica.

Na kraju so poleg tolminskih policistov in gasilcev PGD Kobarid posredovali tudi reševalci NMP ZD Tolmin, ki so voznika odpeljali na preventivni pregled v šempetrsko bolnišnico. Zaradi odgovornosti za storitev prekrškov po Zakonu o pravilih cestnega prometa (vožnja preveč blizu desnega roba vozišča in vožnja pod vplivom alkohola) bo zoper voznika podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so še zapisali.