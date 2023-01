Pijani voznik ni ustavil na znak policista, zanj se ni končalo dobro

Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so nekaj minut po polnoči ustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila, za katerega se je v postopku ugotovilo, da je v cestnem prometu vozil vozil pod vplivom alkohola, in sicer je indikator alkohola pri pravilni uporabi pokazal 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Ker voznik sprva ni ustavil na znak policista, so možje v modrem zapeljali za njim in ga nato uspešno ustavili. Vozniku je bilo odrejeno policijsko pridržanje. Zaradi vožnje vozila v cestnem prometu pod vplivom alkohola ter neupoštevanja znakov policista za ustavljanje bodo policisti podali obdolžilni predlog.

»Policisti ponovno opozarjamo vse voznike, naj bodo odgovorni in naj ne sedejo za volan, če so uživali alkohol. Za vožnjo pod vplivom alkohola ni izgovorov,« še sporočajo z mariborske policijske uprave.