Rene Mihalič, priznani slovenski ortopedski kirurg in doktor biomedicinskih znanosti, je že vrsto let zaposlen v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, poleg tega je docent za ortopedijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se z raziskovalnim delom, znatno prispeva k razvoju v svoji stroki, je član številnih strokovnih združenj in organov upravljanja, tudi na mednarodni ravni. Predlani je bil izvoljen v upravni odbor Evropske federacije nacionalnih združenj za ortopedijo in travmatologijo EFORT, krovno organizacijo, ki združuje nacionalna združenja ortopedov in travmatologov iz raz...