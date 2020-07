Pijani Italijan z gliserjem povozil ribiča Dejana (FOTO)

Dejan Rakar iz koprskega naselja Semedela je v nedeljo zvečer za las ušel smrti. Na ribolovu pri Piranu, ko je nič hudega sluteč kakšni dve uri namakal trnek, ga je italijanski gliser skoraj ubil. »V bližini oceanografske boje Vida sem pred seboj zagledal velik čoln, ki je glisiral naravnost vame. Upal sem, da bo zavil, saj je bil še daleč, a ker je vozil naravnost proti meni, sem sprva pomislil, da je ribiški inšpektor. Zavil ni niti, ko sem vstal, kričal in mahal z ribiško palico,« pripoveduje Dejan.»Če ne bi zadnji hip skočil v morje, bi bil mrtev,« pravi in še, da je skočil »z očali, palico in v gatah.« »Če bi ...