Pijan otroke vozil še šest kilometrov

Pomp

Poškodovano postajališče, ki ga je z avtobusom zadel pijani šofer.

Medtem ko je večina prebivalcev dežele na sončni strani Alp zgrožena nad brezbrižnostjo in predvsem aroganco voznika avtobusa, ki je v ponedeljek zjutraj v okolici Ormoža pijan kot čep poškodoval avtobusno postajališče in avtobus, a vseeno nadaljeval vožnjo, policiji pa se prijavil šele dve uri po dogodku, pa ima možakar v domačem okolju vendarle neke vrste odobravanje.»Kaj pa iz tega delate takšen pomp?« nam je pod nos pomolil domačin, zamahnil z roko in odvihral v trgovino. Nedvomno je, da je bila za profesionalnim voznikom avtobusa pestra nedelja in morda celo noč na ponedeljek. Ko je v ponedeljek nekaj minut po 7. uri zjutraj na avtobusnem postajališču pri gasilskem domu v Vitanu, majhnem kraju kakšnih 15 kilometrov iz Ormoža, pobiral skupino osnovnošolcev, je med manevriranjem avtobusa trčil v stekleno avtobusno postajališče. Na tem so popokala stekla, zveriženih je bilo tudi nekaj cevi ogrodja postajališča. Namesto da bi izstopil iz avtobusa in nesrečo prijavil policiji, je poklicni voznik nadaljeval vožnjo proti osnovni šoli v Miklavžu pri Ormožu.»V trčenju se je poškodovalo steklo na avtobusu, a nihče od otrok ni bil poškodovan,« je dejalz mariborske policijske uprave. Kot smo izvedeli, je bilo v času nesreče na avtobusu 13 osnovnošolcev, a so jo vsi odnesli le s strahom. Navkljub »polomljenemu« steklu na avtobusu je voznik nadaljeval vožnjo do slabih šest kilometrov oddaljene osnovne šole v Miklavžu, kjer je otroke nepoškodovane, a prestrašene odložil na avtobusni postaji pred šolo. Šele takrat se je verjetno zavedel svojih neodgovornih dejanj in po telefonu poklical svojega delodajalca in mu razložil, da je bil vpleten v nesrečo.Vodstvo podjetja Arriva, ki s koncesijo opravlja šolske prevoze na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu, je od svojega zaposlenega zahtevalo, da o nesreči nemudoma obvesti policijo. Na kraj nesreče poklicani možje postave so poklicnemu šoferju odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel možakar v izdihanem zraku še 0,30 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Ker so policisti test alkoholiziranosti opravili šele dve uri po nesreči, je izračunati, da je imel voznik po seštevku izmerjene koncentracije in prištevku veljavnih standardov izločanja alkohola iz telesa (0,1 g alkohola na kilogram krvi v eni uri) v času nesreče v krvi blizu 0,8 promila alkohola.»Tukaj je zadel postajo in odpeljal. Verjetno je želel, da otroci pravočasno pridejo v šolo in ne zamudijo pouka,« nam je dejala prodajalka, zaposlena v bližnjem centru najboljšega soseda, tik ob poškodovanem postajališču. Policisti so vožnjo otrok pod tovrstno visoko koncentracijo alkohola v krvi sprva obravnavali kot kaznivo dejanje, a je pristojna tožilka po preučitvi zadeve odločila, da se prometna nesreča obravnava le kot prekršek. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, čaka ga pa tudi obilen plačilni nalog.O nesreči smo želeli govoriti tudi z ravnateljem osnovne šole v Miklavžu pri Ormožu, a sta bili obe njegovi telefonski številki od opoldneva pa do sklepa redakcije nedosegljivi. Tudi na naša SMS-sporočila preko telefona se ravnatelj ni odzival.