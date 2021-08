Pijan (28) grozil tistim, ki so mu hoteli pomagati

Metliški policisti so bili v ponedeljek nekaj po 13. uri obveščeni o prometni nesreči v Metliki, kjer je padel voznik mopeda, ki naj bi bil pod vplivom alkohola.



Mopedist (28) se je na kraju nesreče sprl z občani, ki so mu poskušali pomagati. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Kršitelj, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi groženj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, je med postopkom tudi tokrat grozil policistom in zdravstvenemu osebju.



Policisti so opravili ogled kraja nesreče, zbrali obvestila in ugotovili, da je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad mopedom, padel in se lažje poškodoval. Zaradi ugotavljanja stopnje alkoholiziranosti so odredili strokovni pregled in bodo na podlagi izvidov ter vseh ostalih ugotovitev ustrezno ukrepali.

