Dobro leto in pol je že minilo, odkar so novomeški kriminalisti končali več kot leto dni trajajočo preiskavo, ki se je sklenila s 25 hišnimi preiskavami pri kar 27 osumljencih na območju Krškega, Sevnice, Novega mesta, Ljubljane in Maribora, pri katerih so zasegli nekaj heroina, kokaina, tablete ekstazi in konopljo ter celo pištolo in revolver s strelivom. Zdaj je zadeva le prišla na sodišče in glede na potek predobravnavnih narokov se kaj lahko zgodi, da se bo v Krškem odvilo najobširnejše sojenje doslej. No, obsežnejše je bilo sicer sojenje za lažne poroke oziroma slamnate neveste, ko je bi...